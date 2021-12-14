Зеленский считает, что Россия может оккупировать Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация может продолжить военную эскалацию и вторгнуться на территории Харькова.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

"Я скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с РФ. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.

Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей", - сказал украинский президент.

Президент добавил, что такое развитие событий будет "началом крупномасштабной войны".