Зеленский сравнил себя с Рональдом Рейганом

Глава Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом. Во время интервью газете Washington Post ему задали вопрос о том, как он, будучи человеком с карьерой актера без военного прошлого смог справиться с "кошмаром на границе", когда внезапно вокруг у кордонов Украины оказывается сотни тысяч российских солдат.

"Рональд Рейган тоже не был военным человеком", - напомнил президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский признался, что симпатизирует Рейгану, хотя и не знал его лично.

"Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат", - сказал глава Украины.