 

Украинцев, против которых вчера ввели санкции Блинкен назвал "агентами Москвы"

Политика Сегодня, 20:0269
Украинцев, против которых вчера ввели санкции Блинкен назвал "агентами Москвы"

Госсекретарь США Энтони Блинкен после сегодняшней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве прокомментировал санкции, которые США вчера ввели против четырех украинских граждан.

"Мы вводим некоторые меры против агентов России, которые действуют внутри Украины. Мы хотим, чтобы было понятно, какие будут последствия, если начнется агрессия против Украины", - заявил он после встречи с главой МИД РФ Лавровым.

Интересно, что двое фигурантов новых санкций из четырех - Владимир Олейник и Владимир Сивкович - с 2014 года живут в России.

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Теги: news, новости, Украина, Блинкен, санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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