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Политика Сегодня, 20:5660
"ЛДНР" и Россию в организации массовых лжеминирований по Украине обвинил Монастырский

Глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Денис Монастырский заявил о том, что сейчас в нашей стране массово поступают фейковые сообщения о минировании общественных мест.

По его мнению, это связано непосредственно с активизацией "гибридной войны" против Украины.

Министр МВД убежден, что большая часть заявлений о псевдоминировании поступают из "ЛДНР" или РФ.

Об этом Денис Монастырский сообщил в Facebook.

"В последнее время значительно возросло число сообщений о предполагаемом минировании в общественных местах. Все они оказались фальшивыми. И это напрямую связано с активизацией гибридной войны против Украины. Мы четко понимаем, что подавляющее большинство псевдосообщений поступают из временно неподконтрольных территорий или напрямую из Российской Федерации", - сказал глава МВД Украины.

Также, по его мнению, делается это с целью распространения паники.

"Уверяю вас: те, кто устраивает такие провокации, никогда не получат ожидаемого", - резюмировал Монастырский.

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Теги: news, новости, Украина, Монастырский, Россия, ЛДНР, 7dniv, 7dnivinfo  
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