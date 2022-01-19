Страны Балтии отправляют в Украину "Стингеры" и "Джавелины"

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сегодня, 21 января, заявили, что получили необходимые разрешения от США на отправку оружия в Украину.

Данное заявление сделали в эстонском оборонном ведомстве.

"Сегодня у нас есть все необходимые согласования от США для отправки оружия. Этим мы показываем, что поддерживаем Украину не только на словах, но и на деле. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония определенно является одной из таких стран", — сказал Лаанет.

Согласно заявлению, Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва - зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины. Страны Балтии продолжат сотрудничество для оперативной поставки оружия в Украину.