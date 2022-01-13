Передавать оружие своего производства Украине Германия запретила Эстонии

Германия запретила Эстонии передавать Украине произведенное в ГДР артиллерийское оружие - 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным американской газеты, Берлин блокирует намерение своей союзницы по НАТО Эстонии оказать военную поддержку Украине и отказывается выдавать разрешение на экспорт в Киев оружия немецкого происхождения, несмотря на сообщения о подготовке возможного вторжения Российской Федерации.

В то же время советник министра обороны Эстонии заявил, что прибалтийская страна до сих пор пытается убедить Германию все-таки предоставить разрешение, поскольку хочет помочь Украине.

"Надеюсь, мы получим одобрение от Германии. Эстония продемонстрировала, что мы хотим помочь Украине практически всеми доступными возможностями", - сказал он.

Данные The Wall Street Journal прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

По словам канала, эта информация интересна в контексте других сообщений: