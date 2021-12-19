Для чего Лондон говорил о "тройственном союзе" Британии, Украины и Польши

На фоне активных поставок Украине оружия в Британии заговорили о создании так называемого тройственного союза с участием Киева, Лондона и Варшавы.

В Twitter Совета по геостратегии Великобритании появилось заявление, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассматривает возможность появления такого альянса.

Совет также опубликовал геополитическую карту, на которой сформирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а в качестве "враждебных территорий" обозначены Российская Федерация и Беларусь.

Позже на сайте правительства Великобритании появилось заявление Трасс на эту тему во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, где британский министр находится с визитом.

"Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", - заявила глава британского МИД.

В то же время польский МИД в своем Twitter опубликовал сообщение о том, что "Польша, Украина и Великобритания укрепляют сотрудничество перед лицом угроз безопасности в Центральной и Восточной Европе".

"Страна" узнала, зачем создается "тройственный союз" и чего от него ждать.

"Перебить скандалы в Британии"

Великобритания уже больше года как активизировала работу по украинскому направлению, о чем уже писала "Страна". Ряд экспертов даже утверждают, что с определенного момента именно Лондон, а не Вашингтон солирует в "хоре" западных кураторов Киева.

"Международная повестка видится способом решить внутренние проблемы - бесконечные скандалы, которые грозят для Бориса Джонсона потерей премьерской должности, а для консерваторов - поражением на будущих выборах. Глава британского МИДа Лиза Трасс выступила в Австралии с пространной речью, где курьёзно вспомнила про татар и монгол. Суть же её выступления состояла в анонсировании ещё большего погружения Лондона в ситуацию в Восточной Европе, на которую "Глобальная Британия" нынче пытается влиять в обход США", - пишет политолог Малек Дудаков.

Цели анонсированного тройственного союза будут носить, по мнению эксперта, военно-политический характер, но вряд ли эти три страны будут готовы гарантировать общую безопасность - как это реализуется, скажем, в НАТО.

"Впрочем, роль НАТО - как и прочих международных институтов - уже давно неуклонно падает. Последней каплей стало обсуждение вопросов европейской безопасности Россией и США в двухстороннем формате, через голову любых организаций - Евросоюза, НАТО или ООН. Теперь под эту новую реальность спешно подстраиваются и британцы - создавая новые ситуативные союзы взамен отживающих старых. Трасс считается одним из главных фаворитов на премьерское кресло - именно она недавно позировала в танке на учениях НАТО в Прибалтике. Украинский вопрос используется ею как трамплин для повышения узнаваемости и усиления позиций внутри партии. Для Бориса же это способ за счёт международной повестки перебить негативный информационный фон внутри страны", - полагает Дудаков.

Политолог Руслан Бортник уверен, что речь не идет о полноценном военном союзе.

"Несмотря на публичную и широкую поддержку Украины со стороны Польши и Британии общество этих государств, да и элиты, не готовы стать плечом к плечу с украинцами в их войне против России. Они не готовы жертвовать своими солдатами, армиями. Заявления о создании тройственного альянса демонстрируют больше появление неформального политического союза, с единством взглядов, широкими программами материально-технической поддержки Украины. По большому счету, единство политической позиции, которое необходимо особенно сейчас, чтобы разыграть и патриотическую карту внутри британского и польского общества (патриотическую - в этом случае, значит, антироссийскую). Чтобы показать, что "мы не бросили, не забыли Украину"". Но вряди ли стоит ожидать формирования реального союза. Ни Польша, ни Германия не рискуют подписать с Украиной даже оборонное соглашение, боясь стать частью конфликта с Российской Федерацией. Конфликта, который может принести им очень серьёзный ущерб", - говорит Бортник.

"Следите за отношениями между Москвой и Лондоном"

В то же время в заявлении Лондона о союзе с Украиной и Польшей есть геополитическая подоплека.

"Британия делает заявку на роль самостоятельного игрока, а не просто младшего партнёра США. Она подбирает все те куски бывшего Pax Americana, которые по каким-то причинам стали обузой для Штатов, и выстраивает собственный Pax Brittanica. И если основное столкновение в нынешнем миропорядке происходит между Штатами и Китаем, то столкновение второго плана - между Лондоном и Москвой. Украина от октября 2020 года постепенно переориентируется с Вашингтона на Лондон, попадая в сферу интересов Великобритании. Примерно тогда же эксперты стали говорить о возможной оси Лондон - Анкара, на которую могут быть нанизаны Польша, Украина, Молдова, а в перспективе - страны Балтии. Архитектором этой оси называют Ричарда Мура, шефа MI6, бывшего посла Великобритании в Турции и личного друга президента Эрдогана. Именно он в нарушение протокола и субординации в октябре 2020 года встречался с Владимиром Зеленским. Оформление подобного блока - дело времени, и инициатива Лиз Трасс - это раскрытие "секрета Полишинеля" в данном вопросе, а точнее первый шаг к созданию нового объединения. Я постоянно говорю: следите не столько за результатами переговоров между США и Россией (они вторичны для украинского вопроса), но следите за отношениями между Москвой и Лондоном. А также внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном. Ничего хорошего Украине это не принесёт - нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира. Но по крайней мере надо понимать, откуда ждать реальную опасность. К тому же если американцы - это суперпрагматики, то британцы - суперциники, как показывает история", - сказал "Стране" политолог Константин Бондаренко.

В самой Британии больше склоняются к версии, что действия Лондона по Украине четко координируются с США, которые сознательно передали англичанам часть функций по "опекунству" над Киевом.

"Есть информация, что администрация Байдена доверила Лондону "присматривать" за Киевом. Поставлено несколько задач – укрепить антикоррупционные институты в Украине, проследить за движением в русле МВФ, очистить окружение Зеленского от олигархов и людей, на которых имеет влияние Россия. Еще одна задача на перспективу - размещение в Украине военных баз Британии или США, что теоретически возможно, например, по запросу Украины военной помощи по Будапештскому меморандуму", - сказал "Стране" британский эксперт по странам бывшего СССР Тим Хардинг.

К слову, буквально сегодня о возможности размещения в Украину британских войск заявил посол в Лондоне Вадим Пристайко.

"Вчера меня спросили: пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, с учетом того, что нам грозят вооруженные силы значительно больше, чем наши. Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить всё что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - заявил Пристайко.

О том, что Британия действует по Украине с ведома США говорит и источник в дипломатических кругах.

"Американцы сознательно выводят Британию вперед по ряду позиций, связанных с Украиной, Турцией, Ближним Востоком, Закавказьем. США не хотят, например, напрямую ввязываться в конфронтацию с Россией, поэтому в теме военной поддержке Киеву отвели особое место британцам. А для себя Вашингтон не закрывает путь договоренностей с Россией. Поэтому и задействует Лондон по особо щекотливым моментам", - говорит источник.