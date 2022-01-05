 

Болел ли на самом деле Кличко ковидом и как это связано с возвращением Порошенко

Политика Сегодня, 16:5969
Болел ли на самом деле Кличко ковидом и как это связано с возвращением Порошенко

Вчера "Страна" рассказала о чудесном исцелении Виталия Кличко от коронавируса. "Страна" встретила мэра, который 17 января заявил о болезни, завтракающим в столичном ресторане.

Градоначальник сказал нам, что с утра сдал тест и ждет его результатов. И после выхода нашего материала опубликовал результаты ПЦР, по которым он действительно выздоровел. 

Но, во-первых, мэр посещал ресторан, еще не получив результаты теста. Что является грубым нарушением карантина. Особенно для Кличко, который сам запрещал даже здоровым киевлянам "шастать". 

Во-вторых, и болезнь, и выздоровление удивительным образом совпали с определенными политическими событиями в Киеве. В частности - с громким возвращением Порошенко из Польши и судом по его делу.

Рассказываем, как эти явления могут быть связаны. 

История болезни Кличко

Градоначальник заявил о своем заражении коронавирусом 17 января. 

"Друзья! Новость для меня – неутешительная. Получил положительный результат теста Covid-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - написал Виталий Кличко. 

Также он призвал подписчиков беречь себя и предупредил, что вирус агрессивен и быстро распространяется. 

"Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" - заявил мэр Киева.

Это был уже второй раз, когда Кличко болел ковидом: первый раз он его подхватил в конце октября 2020 года, из-за чего даже не пришел голосовать на выборах мэра Киева.

Новый диагноз вроде бы подтверждался: 19 января Виталий Кличко впервые за долгие годы не нырял в прорубь на Крещение. Что многие восприняли как свидетельство заражения ковидом.

Но уже 21 января - то есть, на четвертый день после объявления о заболевании - "Страна" встретила градоначальника, завтракающего в столичном ресторане "Авалон".

Маска сброшена

Это заведение расположено в двух минутах ходьбы от квартиры мэра на улице Богдана Хмельницкого. У Кличко это один из самых любимых ресторанов. Его машину журналисты "Страны" там замечали даже во время локдауна (в здании также есть спортзал, где тренируется мэр Киева). 

Болел ли на самом деле Кличко ковидом и как это связано с возвращением Порошенко

Кличко был в спортивном костюме и маске, однако, когда сел за стол, то снял ее, чтобы поесть. В этот момент его обслуживал официант тоже без личных средств защиты от вируса. А за соседним столиком сидели другие посетители.

На выходе из общепита его ждал товарищ и телохранители. Кличко со спортивной сумкой на плече и вязаной шапке, вместе со своей свитой пешком отправился домой. Под подъездом журналист "Страны" спросил у мэра, почему он ходит по городу, если болен ковидом. 

Кличко начал вилять.

Соврал, что идет не из ресторана, а из больницы. А также заявил, что уже сдал тесты и "надеется на позитивный результат" (наверное мэр хотел сказать на негативный результат теста). Но почему в таком случае еще не дождавшись результата теста он решил пойти в ресторан - Кличко не пояснил.

Публикация на "Стране" вышла в полдень 21 января, а через полтора часа в телеграм-канале мэра появилось сообщение, что он уже здоров. 

Кличко сообщил, что как раз в эту пятницу с утра сделал тест на антиген, который показал отсутствие вируса. Потом поехал в больницу. "Все хорошо, вируса нет", - констатировал мэр. 

Также мэр опубликовал копию тестов, который подтвердили его заражение, а потом выздоровление. 

Болел ли на самом деле Кличко ковидом и как это связано с возвращением Порошенко

Документы эти вызывают определенные вопросы. 17 января Кличко сдал анализы на ПЦР-тест в 9:15 утра. А уже в 10:38 сообщил, что заразился. 

В Киеве самый скоростной ПЦР-тест с огромной доплатой делают за пять часов. В целом лабораторное исследование занимает как минимум три часа. А в случае с Виталием Кличко справились за полтора - что рождает подозрение в подлоге. 

Второй тест - на выздоровление - был сделан менее, чем за четыре часа. Что уже ближе к реальности, но все равно слишком быстро.

В любом случае Кличко грубо нарушил правила карантина и самоизоляции, так как пошел в ресторан еще до того, как получил результаты теста. О чем он сам и признался "Стране" на видео.

Что произошло с коронавирусом Кличко?

Но возникает вопрос - зачем было мэру ломать комедию с коронавирусом?

Версия самого Кличко - он заболел и довольно быстро выздоровел, поскольку был вакцинирован. Поэтому и явил чудо сверхбыстрого излечения всего за четыре дня. 

Хотя пока все похоже больше на политическую комбинацию, которая была связана с возвращением в Украину Петра Порошенко. 

Как раз в день его прилета, 17 января, мэр Киева прямо с утра сообщил, что повторно заболел ковидом и ушел на самоизоляцию. Тест он, как видим, сдавал ровно в те минуты, как бывший президент приземлялся в Жулянах. 

Это был веский повод не ехать на поддержку Порошенко, у которого сразу после самолета начиналось судебное заседание, где его могли арестовать. 

Но уже 21 января "Страна" встретила столичного градоначальника в ресторане, и в тот же день он публично сообщил о выздоровлении.

Поэтому некоторые усомнились в том, что Кличко реально болел и предположили, что это был повод отстраниться от противостояния Порошенко и Банковой в тот момент когда еще не было понятно в чью сторону склонится удача.

Однако после того, как суд избрал Порошенко мягкую меру пресечения в виде личного обязательства (что в публичной плоскости было воспринято как политическое поражение Зеленского), Кличко занял более определенную позицию.  

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кличко, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Несмотря на три дозы вакцины президент Польши второй раз заразился коронавирусом
Несмотря на три дозы вакцины президент Польши второй раз заразился коронавирусом
5-янв-2022, 18:29
В Киеве зафиксировали почти одну пятую новых случаев ковида в Украине
В Киеве зафиксировали почти одну пятую новых случаев ковида в Украине
1-янв-2022, 18:18
В Минобороны считают, что Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны
В Минобороны считают, что Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны "на случай агрессии России"
28-дек-2021, 09:49
Виталий Кличко поздравил киевлян с новым 2222 годом
Виталий Кличко поздравил киевлян с новым 2222 годом
27-дек-2021, 21:16
Кличко и Яценюк вступились за Порошенко
Кличко и Яценюк вступились за Порошенко
25-дек-2021, 09:57

Последние новости

17:11
Политика
Россия и США в случае провала переговоров могут прибегнуть к силовым акциям, но не в Украине
17:10
События
Слив личных данных миллионов украинцев из "Дии" в Минцифры назвали фейком
17:00
События
Новую услугу для обеспечения кибербезопасности украинцев запустят в "Дие"
16:59
Политика
Болел ли на самом деле Кличко ковидом и как это связано с возвращением Порошенко
16:56
События
Отпустить на свободу более тысячи задержанных во время погромов решили власти Казахстана
16:54
События
В Запорожье доделанный турками мост, который строился 18 лет открыл Зеленский
16:03
Политика
Для чего Лондон говорил о "тройственном союзе" Британии, Украины и Польши
13:39
События
Foreign Policy заявило что оружие Запада не поможет Украине в конфликте с Россией
13:37
События
Украинцев с Днем Соборности поздравил Зеленский
13:35
События
Пять главных угроз для мира в этом году назвали в ООН
12:29
События
Хакер выставил на продажу персональные данные миллионов украинцев и заявил, что они получены из "Дии"
10:51
Политика
Передавать оружие своего производства Украине Германия запретила Эстонии
10:36
События
Еще две области Украины, которые могут оказаться в красной зоне назвал Ляшко
10:34
События
Причиной резкой вспышки числа заражений в Ивано-Франковской области была названа рекордная колядка
10:15
События
Как уберечь себя от гепатита В объяснили медики
10:08
События
Были названы сроки проведения дополнительной сессии ВНО
10:06
События
Дизайнер Лебедев с иронией отреагировал на санкции СНБО Украины
10:04
События
О чем договорились Лавров и Блинкен в Женеве
10:02
События
Первая партия летального оружия из США в рамках пакета военной помощи на $200 млн прибыла в Украину
09:28
События
Как много ядерных боеголовок накопилось в мире сообщил генсек ООН

Новости ТОП-7

Как разворовали ковидный фонд и придется ли украинцам возвращать по 8 тысяч1431
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 января 2022674
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 января 2022509
Порошенко в зале суда перешел на крик, раздавая указания своей жене480
На инициативу Госдумы признать "Л/ДНР" ответили у Путина382
Почему в Украине и России массово "минируют" школы334
Зачем Блинкен приезжал в Украину и о чем он говорил с Зеленским328

Досуг

Цены на косметологические кушетки
Цены на косметологические кушетки
Выбирая косметологическую кушетку, важно продумать все основные нюансы и особенности приобретения. Все виды современных косметологических кушеток отличаются не только своим функционалом, дизайном, но и ценой. Как показывает практика, стоимость важна для каждого покупателя, так как порой, именно она
Вчера, 20:46127
Как выбрать мужские сумки
Как выбрать мужские сумки
Мужская сумка - это аксессуар, который используется мужчинами каждый день. Мужские сумки изготавливают из различных материалов – текстиля, натуральной, искусственной кожи и другие, среди широкого многообразия непременно можно подобрать подходящий вариант.
Вчера, 17:14147
Какие есть известные биржи криптовалют в Украине
Какие есть известные биржи криптовалют в Украине
Специализированные биржи криптовалют в Украине – удобный и простой способ купить биткоин или другие цифровые активы. Сегодня существует большой выбор площадок, но не все они подходят для украинцев.
Вчера, 16:42151
Хочу на фитнес: три лучших направления для девушек и женщин
Хочу на фитнес: три лучших направления для девушек и женщин
В условиях современности, когда большинство людей, как правило, ведет малоактивный образ жизни, очень важно своевременно обратить внимание на эту проблему, понимать важность данного вопроса и приложить все усилия, дабы уберечь себя и свое здоровье от всех возможных негативных последствий.
20-янв-2022, 15:05192
Спальный мешок: обязательный элемент похода
Спальный мешок: обязательный элемент похода
Спальные мешки на протяжении многих лет являются незаменимыми элементами экипировки каждого туриста, проживающего в палатке, укрытии или под открытым небом.
19-янв-2022, 20:34206
Несколько причин купить подержанный телевизор
Несколько причин купить подержанный телевизор
Любая подержанная техника - это продукт вторичного рынка, который ранее работал на протяжении определённого периода и к моменту продажи не утратил свои технические и качественные свойства.
19-янв-2022, 16:57202

События

Слив личных данных миллионов украинцев из "Дии" в Минцифры назвали фейком
Слив личных данных миллионов украинцев из "Дии" в Минцифры назвали фейком
В Министерстве цифровой трансформации отреагировали на информацию о продаже данных украинцев из "Дии". Ведомство уверяет, что это все ложь, неправда, провокация и "продолжение гибридной войны".
Сегодня, 17:1067
Новую услугу для обеспечения кибербезопасности украинцев запустят в "Дие"
Новую услугу для обеспечения кибербезопасности украинцев запустят в "Дие"
В Министерстве цифровой трансформации сообщили о том, что в ближайшее время правительство запустит в приложении "Дия" услугу "еЗащита", которая будет нацелена на то, чтобы обучить граждан Украины основам кибербезопасности.
Сегодня, 17:0064
Отпустить на свободу более тысячи задержанных во время погромов решили власти Казахстана
Отпустить на свободу более тысячи задержанных во время погромов решили власти Казахстана
Президент Казахстана, куда недавно Украина восстановила авиамаршруты, Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководителями госорганов республики объявил, что из 3315 арестованных арестованных во время беспорядков более тысячи человек отпустят на свободу.
Сегодня, 16:5660
В Запорожье доделанный турками мост, который строился 18 лет открыл Зеленский
В Запорожье доделанный турками мост, который строился 18 лет открыл Зеленский
В День соборности Украины президент Владимир Зеленский прибыл в Запорожье, где открыл Запорожский мостовой переход, строительство которого было начато 30 августа 2004 года.
Сегодня, 16:5477
Foreign Policy заявило что оружие Запада не поможет Украине в конфликте с Россией
Foreign Policy заявило что оружие Запада не поможет Украине в конфликте с Россией
Военная помощь, которую США и другие страны Запада оказывают Украине, не является действенным рычагом разрешения нарастающего кризиса.
Сегодня, 13:39137
Украинцев с Днем Соборности поздравил Зеленский
Украинцев с Днем Соборности поздравил Зеленский
В субботу, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. 
Сегодня, 13:3783
7 Днів