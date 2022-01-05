Болел ли на самом деле Кличко ковидом и как это связано с возвращением Порошенко

Вчера "Страна" рассказала о чудесном исцелении Виталия Кличко от коронавируса. "Страна" встретила мэра, который 17 января заявил о болезни, завтракающим в столичном ресторане.

Градоначальник сказал нам, что с утра сдал тест и ждет его результатов. И после выхода нашего материала опубликовал результаты ПЦР, по которым он действительно выздоровел.

Но, во-первых, мэр посещал ресторан, еще не получив результаты теста. Что является грубым нарушением карантина. Особенно для Кличко, который сам запрещал даже здоровым киевлянам "шастать".

Во-вторых, и болезнь, и выздоровление удивительным образом совпали с определенными политическими событиями в Киеве. В частности - с громким возвращением Порошенко из Польши и судом по его делу.

Рассказываем, как эти явления могут быть связаны.

История болезни Кличко

Градоначальник заявил о своем заражении коронавирусом 17 января.

"Друзья! Новость для меня – неутешительная. Получил положительный результат теста Covid-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - написал Виталий Кличко.

Также он призвал подписчиков беречь себя и предупредил, что вирус агрессивен и быстро распространяется.

"Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" - заявил мэр Киева.

Это был уже второй раз, когда Кличко болел ковидом: первый раз он его подхватил в конце октября 2020 года, из-за чего даже не пришел голосовать на выборах мэра Киева.

Новый диагноз вроде бы подтверждался: 19 января Виталий Кличко впервые за долгие годы не нырял в прорубь на Крещение. Что многие восприняли как свидетельство заражения ковидом.

Но уже 21 января - то есть, на четвертый день после объявления о заболевании - "Страна" встретила градоначальника, завтракающего в столичном ресторане "Авалон".

Маска сброшена

Это заведение расположено в двух минутах ходьбы от квартиры мэра на улице Богдана Хмельницкого. У Кличко это один из самых любимых ресторанов. Его машину журналисты "Страны" там замечали даже во время локдауна (в здании также есть спортзал, где тренируется мэр Киева).

Кличко был в спортивном костюме и маске, однако, когда сел за стол, то снял ее, чтобы поесть. В этот момент его обслуживал официант тоже без личных средств защиты от вируса. А за соседним столиком сидели другие посетители.

На выходе из общепита его ждал товарищ и телохранители. Кличко со спортивной сумкой на плече и вязаной шапке, вместе со своей свитой пешком отправился домой. Под подъездом журналист "Страны" спросил у мэра, почему он ходит по городу, если болен ковидом.

Кличко начал вилять.

Соврал, что идет не из ресторана, а из больницы. А также заявил, что уже сдал тесты и "надеется на позитивный результат" (наверное мэр хотел сказать на негативный результат теста). Но почему в таком случае еще не дождавшись результата теста он решил пойти в ресторан - Кличко не пояснил.

Публикация на "Стране" вышла в полдень 21 января, а через полтора часа в телеграм-канале мэра появилось сообщение, что он уже здоров.

Кличко сообщил, что как раз в эту пятницу с утра сделал тест на антиген, который показал отсутствие вируса. Потом поехал в больницу. "Все хорошо, вируса нет", - констатировал мэр.

Также мэр опубликовал копию тестов, который подтвердили его заражение, а потом выздоровление.

Документы эти вызывают определенные вопросы. 17 января Кличко сдал анализы на ПЦР-тест в 9:15 утра. А уже в 10:38 сообщил, что заразился.

В Киеве самый скоростной ПЦР-тест с огромной доплатой делают за пять часов. В целом лабораторное исследование занимает как минимум три часа. А в случае с Виталием Кличко справились за полтора - что рождает подозрение в подлоге.

Второй тест - на выздоровление - был сделан менее, чем за четыре часа. Что уже ближе к реальности, но все равно слишком быстро.

В любом случае Кличко грубо нарушил правила карантина и самоизоляции, так как пошел в ресторан еще до того, как получил результаты теста. О чем он сам и признался "Стране" на видео.

Что произошло с коронавирусом Кличко?

Но возникает вопрос - зачем было мэру ломать комедию с коронавирусом?

Версия самого Кличко - он заболел и довольно быстро выздоровел, поскольку был вакцинирован. Поэтому и явил чудо сверхбыстрого излечения всего за четыре дня.

Хотя пока все похоже больше на политическую комбинацию, которая была связана с возвращением в Украину Петра Порошенко.

Как раз в день его прилета, 17 января, мэр Киева прямо с утра сообщил, что повторно заболел ковидом и ушел на самоизоляцию. Тест он, как видим, сдавал ровно в те минуты, как бывший президент приземлялся в Жулянах.

Это был веский повод не ехать на поддержку Порошенко, у которого сразу после самолета начиналось судебное заседание, где его могли арестовать.

Но уже 21 января "Страна" встретила столичного градоначальника в ресторане, и в тот же день он публично сообщил о выздоровлении.

Поэтому некоторые усомнились в том, что Кличко реально болел и предположили, что это был повод отстраниться от противостояния Порошенко и Банковой в тот момент когда еще не было понятно в чью сторону склонится удача.

Однако после того, как суд избрал Порошенко мягкую меру пресечения в виде личного обязательства (что в публичной плоскости было воспринято как политическое поражение Зеленского), Кличко занял более определенную позицию.