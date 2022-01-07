 

Тищенко не смог с первого раза поздравить украинцев с Днем соборности и определиться с границами Украины

Политика Вчера, 20:02104
Тищенко не смог с первого раза поздравить украинцев с Днем соборности и определиться с границами Украины

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко оконфузился, поздравляя украинцев с праздником - Днем соборности.

Об этом свидетельствуют правки сообщения Николая Тищенко на его официальной странице в Facebook.

Народный депутат поздравил украинцев с Днем соборности, однако корректное поздравление удалось автору сообщения не с первого раза, о чем говорит история правок.

В одном из первоначальных вариантов поста, сохраненном в истории Facebook, говорится: "С Днем соборности Украины! Мы единое сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья. Продолжаем сшивать Украину вместе". То есть судя по нему Тищенко вроде как считает Украиной только ее правобережную часть.

Впоследствии сомнительное сообщение на странице Тищенко в Facebook исчезло. Зато появилось другое – с прикрепленным фото народного депутата.

"С Днем соборности Украины! Мы единое сильное и независимое государство! Продолжаем сшивать Украину вместе", - гласит оно.

Тищенко не смог с первого раза поздравить украинцев с Днем соборности и определиться с границами Украины
Тищенко не смог с первого раза поздравить украинцев с Днем соборности и определиться с границами Украины
Тищенко не смог с первого раза поздравить украинцев с Днем соборности и определиться с границами Украины

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Теги: news, новости, Украина, Тищенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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