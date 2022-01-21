Лондон огласил якобы список "оккупационного правительства" Украины после нападения РФ

В Британии выдали на гора сенсационную новость. Оказывается Россия уже якобы сформировала "оккупационное правительство", которое будет поставлено в Киеве после давно уже анонсируемого "вторжения в Украину".

Причем информацию эту обнародовали не СМИ или анонимные телеграмм-каналы, а целый британский Форин Офис - министерство иностранных дел.

Главой "оккупационного правительства" британский МИД назвал лидера партии "Наши" и владельца канала "Наш" Евгения Мураева. А в список "правительства" якобы должны войти бывшие министры времен Януковича и некоторые другие политэмигранты, живущие сегодня в России.

"Страна" рассказывает о том, что заявили в Лондоне.

Пятерка кандидатов

Министерство иностранных дел Британии опубликовало список членов "оккупационного правительства", которое Москва якобы планирует установить в Украине после "вторжения".

"У нас есть информация, что правительство России планирует установление в Киеве власти пророссийского лидера, если решит вторгнуться и оккупировать Украину. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Евгений Мураев", - сообщило ведомство.

Форин Офис пишет, что "российская разведка поддерживает связи с многочисленными бывшими украинскими политиками". Которых, видимо, тоже рассматривают в качестве "правителей".

В их список британцы внесли бывшего вице-премьера Сергея Арбузова, эск-главу администрации Януковича Андрея Клюева, экс-нардепа Владимира Сивковича и бывшего премьера Николая Азарова.

Все эти люди с 2014 года живут в России. Активную медийную деятельность из них ведет разве что 74-летний Азаров. А Сивкович, о котором давно ничего не слышно, видимо, попал в британский список после того, как на него в пятницу наложили американские санкции.

"Некоторые из них контактируют с российскими офицерами спецслужб, занимающихся подготовкой атаки на Украину", - информирует министерство. Из чего, видимо, следует сделать вывод, что эти люди попытаются занять некие посты в Украине в случае российского "вторжения".

Если оно, конечно, вообще состоится - поскольку Россия такие намерения отрицает.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что "информация, опубликованная сегодня, проливает на масштабы российской деятельности, направленной на уничтожение Украины".

Что означает британское заявление?

Для людей, которые более-менее знакомы с ситуацией на юго-восточном фланге украинской политики совершенно очевидно, что данные список "оккупационного правительства" во главе с Евгением Мураевым - это фейк.

Мураев находится в многолетнем (с 2018 года) и публичном конфликте с Виктором Медведчуком. В декабре 2018 года на него наложили российские санкции, которые не сняты до сих пор.

Что касается остальных участников списка, то это, по сути, случайный набор представителей власти времен Януковича, которые с 2014 года живут в России.

То есть эту информацию вообще можно не воспринимать как некие реальные данные. Однако важен сам факт этого заявления.

Запустив совершенно очевидный фейк, МИД Британии максимально четко показал, что в целом тема о скором "российском вторжении" является откровенной дезинформацией и искусственным нагнетанием ситуации.

Вопрос только для чего это делается?

Для зачистки любых сил в Украине, на которых навесили ярлык "пророссийские" и для закрытия еще оставшихся оппозиционных телеканалов? Или же речь идет о подготовке к масштабной военной провокации, как это было сделано в Грузии в 2008 году?

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин считает, что речь идет о втором варианте.

"Похоже, некоторым силам на Западе выгоден конфликт, и они планируют развязать его через провокацию с украинской стороны на Донбассе, предварительно всех убедив, что вероломное нападение подготовили в Кремле", - написал он на своей странице в ФБ, комментируя информацию о планах России создать "оккупационное правительство".

Сам Евгений Мураев так прокомментировал "Стране" обвинения британцев: "Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину".

МИД России также опроверг заявление МИД Британии.

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - заявили в МИД РФ.