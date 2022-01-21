 

Москва опровергла заявления Лондона о создании "оккупационного правительства Украины"

Политика Сегодня, 08:3998
Москва опровергла заявления Лондона о создании "оккупационного правительства Украины"

МИД России ответил на заявления британского Форин Офиса, который обвинил Москву в создании "оккупационного правительства" для Украины.

Такое "правительство" после "нападения России на Украину", исходя по сегодняшним заявлениям Лондона, должен возглавить владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев (сам он эту информацию уже опроверг). 

Дипломатическое ведомство России назвало заявления британцев дезинформацией, "чушью" и попыткой разжечь конфликт между Киевом и Москвой. 

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - заявили в МИД РФ агентству РИА Новости.

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