 

Россия предупредила о жестком ответе на наступление ВСУ на Донбассе

Политика Сегодня, 13:0825
Россия предупредила о жестком ответе на наступление ВСУ на Донбассе

Руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не станет терпеть, если Украина и западные страны пойдут на провокацию на Донбассе.

Об этом Гаврилов сообщил в эфире Youtube-канала "Изолента live".

"Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало", - заявил глава делегации РФ в Вене Гаврилов.

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