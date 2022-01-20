Россия предупредила о жестком ответе на наступление ВСУ на Донбассе

Руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не станет терпеть, если Украина и западные страны пойдут на провокацию на Донбассе.

Об этом Гаврилов сообщил в эфире Youtube-канала "Изолента live".

"Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало", - заявил глава делегации РФ в Вене Гаврилов.