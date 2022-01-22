Американским дипломатам покинуть Украину разрешил госдеп США

В понедельник, 24 января, Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США из Украины и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") американских госслужащих из посольства в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Санкционированный отъезд предусматривает, что дипломаты могут уехать из Украины, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей предполагает, что семьи обязаны покинуть страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее, чем через 30 дней.

Также Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности в официальном совете по путешествиям в Украину: "Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины". Рекомендация по путешествиям уже была на четвертом уровне – не путешествуйте из-за COVID-19.

"Посольство США в Киеве остается открытым. Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о выезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее. Большинство консульских услуг будут предоставляться и в дальнейшем, и мы готовы удовлетворить повышенный спрос на консульские услуги, хотя посольство имеет ограниченные возможности для оформления неиммиграционных виз из-за ограничений, связанных с COVID-19", - сообщили в посольстве.