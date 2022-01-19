Обращение к мировому сообществу из-за ситуации на востоке готовит Рада

На первом заседании в 2022 году во втроник, 25 января, Верховная Рада может принять обращение к мировому сообществу "о неприемлемости военного шантажа по отношению к Украине со стороны РФ".

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге.

По его словам, проект обращения будет зарегистрирован как безотлагательный, а адресатами станут ООН, Европарламент, парламентские ассамблеи, иностранные правительства и парламенты.

Стефанчук заявил, что причиной принятия такого обращения является военный шантаж со стороны России.

"Мы рассмотрим этот вопрос уже на этой неделе и уверен, что украинский парламент достойно ответит. Я хочу внести предложение безотлагательно зарегистрировать и принять постановление Верховной Рады об обращении к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям, международным организациям по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны России, который она осуществляет с целью недопуска реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины", - заявил Стефанчук.

Он призвал лидеров фракций поскорее подписать обращение. Если парламент сделает это сегодня (24 января), то уже 25 января нардепы могут его одобрить.

По данным Стефанчука, Россия усиливает психологическое давление на Украину, а изоляция Кремля от мира настолько усилилась, что там уже серьезно задумались над признанием "ДНР" м "ЛНР".