К границам Украины "целый контингент белорусской армии" планирует стянуть Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минску придется развернуть на границе с Украиной "целый контингент белорусской армии", потому что, по его словам, Киев начал стягивать туда войска.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Нам придется там (на южных границах - Ред.) развернуть целый контингент белорусской армии. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать войска. Не понимаю, зачем", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко также утвердил решение по охране границ Беларуси на 2022 год. По данным Государственного пограничного комитета страны, в 2022 году основные усилия по охране границы будут сосредоточены на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении.

"Перед органами пограничной службы стоят четкие задачи. В числе основных - повышение эффективности охраны государственной границы путем совершенствования инженерного и технического оборудования рубежей. Для выявления признаков подготовки провокаций и оперативного принятия мер по их пресечению будет вестись постоянный мониторинг обстановки в пограничном пространстве", - цитирует "БелТА" информацию ведомства.