 

Зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины и почему спокойны в ЕС

Политика Сегодня, 16:5762
Зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины и почему спокойны в ЕС

Сегодня стало известно, что посольство США в Украине начинает частичную эвакуацию - якобы из-за скорого "вторжения России". О том же объявила и Британия.

Обе страны в последнее время активно заявляют, что Россия готовится к нападению на Украину. При этом другие страны, которые в этой информационной кампании не участвуют, свои посольства пока не эвакуируют.

То есть на данный момент лишь англо-американцы верят во "вторжение". А вот Германия и другие страны Евросоюза относятся к этому со скепсисом. И даже Россия, которая якобы готовит вторжение, заявила, что ее посольство в Киеве работает в штатном режиме.

"Страна" анализирует, почему из Украины бегут американские дипломаты. 

Гибридная эвакуация

Сегодня ночью посольство США в Украине выпустило заявление по поводу эвакуации. В нем говорилось, что Госдеп решил "разрешить выезд государственных служащих США из дипломатической миссии в Украине". 

При этом само представительство не закрывается, подчеркнули в посольстве. "Большинство консульских услуг будут оказываться и дальше", - заявили дипломаты. 

То есть выезд сотрудников посольства - шаг не обязательный, и "эвакуироваться" работающие в Украине американцы будут по желанию.

"Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не является обязательным", - уточнили в представительстве. 

При этом, если посольство и дальше будет заниматься оформлением виз и других документов, это значит, что большинство персонала останутся на месте. В общем, получилась достаточно "гибридная" эвакуация.  

При этом Госдеп распорядился в обязательном порядке выехать членам семей американских дипломатов, работающих в Украине. Это решение будет пересмотрено через 30 дней, говорится на сайте посольства США в Украине.

Выезд посольских семей США происходит "из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины".

"Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент, и правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать американских граждан в столь непредсказуемой ситуации", - объяснили в посольстве и призвали других американцев, которые находятся в Украине с частными визитами, уезжать.

В МИД Украины отреагировали на это негативно, назвав решение американцев преждевременным. 

Аргументация украинского МИД оказалась интересной. Оказывается, вопреки заявлениям США, с 2014 года "кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло". То есть Путин, по мнению МИД Украины, пока не нападает вопреки валу заявлений со стороны Запада. 

"Не стоит драматизировать ситуацию". Позиция ЕС

Британская "БиБиСи" уже заявила, что частичную эвакуацию посольства в Украине проводит и Лондон. Хотя и в этом случае представительство будет работать. 

Официальных сообщений об этом на ресурсах посольства пока не публиковалось. 

А вот Евросоюз, в отличие от США, пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, европейцы ждут объяснений от американцев - почему те решили вывозить посольство. 

"Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Не стоит драматизировать ситуацию. Мы не собираемся делать то же самое, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин. Пока идут переговоры с Россией, я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", - заявил Боррель.

Аналогичные взгляды и ключевых стран ЕС. Хотя немецкие СМИ на днях писали, что Берлин собирается также объявить об эвакуации семей своих дипломатов, официально в Германии эти планы уже опровергли. 

Австрия тоже заявила, что пока планов об эвакуации не рассматривает.

"У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве (речь о том, что такие планы существуют всегда - Ред.), но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией там всеми силами. Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг", - заявил глава венского МИД Александер Шалленберг.

Иными словами, мы видим, что по линии Евросоюза и американо-британских союзников есть большие разногласия относительно "вторжения России". Причем проявляются они не только по вопросам эвакуации посольств. 

Трещина в Евроатлантике

Разность позиций "старой" Европы и США по вопросу российско-украинской проблемы в последнее время проявилась очень отчетливо. 

Показательными стали два вопроса: поставок оружия Украине и санкций против России.

Германия, несмотря на требования Украины, оказалась продавать ей вооружения - и к тому же запретила это делать другим странам, которые пользуются немецким оружием. Например, странам Балтии, которым американцы наоборот позволили продавать Киеву вооружения производства США. 

По этому поводу целым ворохом претензий разразился скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, а вчера к этой кампании подключился известный в Германии как боксер мэр Киева Виталий Кличко, который обвинил немцев чуть ли не в предательстве своих друзей (то есть Украины). Но пока позиция немцев непреклонна: они отказались поставлять Киеву даже каски и бронежилеты. Прислав только в качестве утешительного подарка палаточный военно-полевой госпиталь.  

Позиция Германии четко показывает, что поставки оружия Киеву Берлин рассматривают как провокацию конфликта. И в этом немцы отличаются от американцев, англичан и ряда стран Восточной Европы, которые наоборот занимаются усиленной продажей оружия Украине. Хотя даже в США мало кто верит, что это как-то сможет помочь Украине, если Россия решит атаковать. 

Иначе звучит голос Германии и по вопросу санкций. И этот момент даже более определяющий, чем оружие. Поскольку без одобрения Берлина и Парижа никакие западные санкции полноценно против России работать не смогут.

США пытаются вовлечь Евросоюз в активный разговор о санкциях, если Москва "продолжит эскалацию". Но в пятницу в немецких СМИ прошла информация, что канцлер Олаф Шольц отказался ехать в Америку и обсуждать с Байденом ситуацию по Украине. 

Видимо, из-за разности позиций по санкциям. Очевидно, что американцы будут продавливать остановку "Северного потока-2", а шире - и всего транзита российского газа в Европу. С чем Германия, конечно, не согласна - на "Газпром" приходится 40% ее газового импорта. 

Вчера Олаф Шольц высказался по этому поводу уже более определенно. По его словам, возможная остановка  "Северного потока-2" может усугубить кризис с поставками газа в Европу, который привел к резкому росту цен на энергоносители.

"Осторожность диктует выбор мер, которые окажут наибольшее влияние на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы... В то же время мы должны учитывать последствия, которые это будет иметь для нас", - сказал канцлер.

Интересно, что сегодня о газовых опасениях в Европе одновременно написала и британская The Times. Она заявила, что Европе придется столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин в случае "российского вторжения в Украину". Это ударит не только по Германии, но и по тотально зависимым от российского газа Финляндии и Швеции, а также другим странам. 

Но разногласия по санкциям были видны еще раньше, когда Байден дал пресс-конференцию.

Во-первых, он лично заявил, что союзники по НАТО еще не решили, что делать в случае "незначительного вторжения". Во-вторых, в качестве самой "убойной" санкции президент озвучил запрет российским банкам проводить операции с долларом. 

Это как раз то, что США могут сделать самостоятельно, без вовлечения Европы (но и влияние эти санкции будет ограничено, так кк россияне перейдут на расчеты в евро и другие валюты). При этом Байден ничего не сказал о блокировании "Северного потока-2", на что как раз нужно одобрение Германии. То есть никакого общезападного пакета санкций в случае "вторжения" пока нет в природе. 

В том числе непонятен вопрос об отключении SWIFT для России. Европейские СМИ уже сообщали, что Европа с этим не согласна. А сегодня прошла информация, что Германия вообще сняла этот вопрос с рассмотрения. 

Что показала история с эвакуацией?

Итак мы видим, что по всем линиям истории со "вторжением России" наблюдается раскол между англо-американцами и Евросоюзом.

"Старая" Европа, судя по всему, не верит в планы России нападать на Украину. Да и понимает, что более серьезные санкции, чем есть сейчас, больно ударят по экономике ЕС (в противном случае их бы могли ввести еще за Крым и Донбасс). 

И все более отчетливо становится видно, что историю со "вторжением" активно раскачивают англо-американцы, а европейцы пытаются от нее отстроиться. 

Под тем же углом нужно рассматривать и эвакуацию посольств США и Британии. Которая, как мы уже показывали, тоже выглядит половинчатой: представительства работают в штатном режиме, а самим дипломатам уезжать необязательно. 

Подобный режим "гибридной эвакуации" говорит о двух возможных вариантах развития событий. 

1. Это игра на повышение ставок в пиар-кампании Вашингтона и Лондона по "вторжению России", которая идет в рамках переговоров с Москвой и маскирует подготовку каких-то реальных договоренностей, которые затем могут быть представлены как "спасение Европы и Украины от неминуемой войны". 

2. Переговоры с Россией зашли в тупик, и действительно готовится некий конфликт.

Варианты развития такого конфликта анализирует нардеп Олег Волошин.

"Показательно, что эвакуацию дипломатов начали США и Великобритания - страны с наибольшим опытом работы посольств в горячих точках. Паникерами со слабыми нервами их точно не назовёшь. ЕС в стороне просто потому, что он во всей этой драме не участвует.

А в Вашингтоне и Лондоне прекрасно понимают перспективу, прикрываясь рассказами о том, что им "неизвестны планы Путина". Но они точно знают, что в ответ на наступление ВСУ на Донбассе Россия вступит открыто конфликт со всей своей военной машиной. На это и расчёт.

Можно пофантазировать, что сценарий может быть такой.

1. Наступление на ЛДНР под предлогом прекращения обстрелов украинских позиций (такая же была аргументация и у Саакашвили в 2008 году относительно Южной Осетии).

2. Массированный российский ракетно-бомбовый удар по центрам управления, складам, концентрации техники ВСУ на Донбассе.

3. Демонстративная подготовка к вторжению на других направлениях в качестве "операции принуждения к миру". Но без перехода к действиям сухопутными войсками.

4. Переворот в Киеве под лозунгами "Ні капітуляції!" и "Зеленський не здатний захистити Україну". Ударная сила - национал-радикалы. Бенефициары: известные обиженные на власть спонсоры этих радикалов. Хаос и грабежи в столице по алматинской модели.

5. Переговоры Запада с Россией о срочной деэскалации и разрешении кризиса на фоне введения первой очереди санкций, которые будут не слишком болезненными и будут отменены после деэскалации. Киев в силу творящегося хаоса объективно за бортом.

6. Новое устройство Украины и европейской архитектуры безопасности. Нобелевская премия Байдену.
Пункты 5 и 6 вполне могут не быть реализованы. Но первые четыре выглядят весьма вероятными с точки зрения объективного анализа интересов и возможностей внутренних и внешних игроков".

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Теги: news, новости, Украина, послы, США, эвакуация, 7dniv, 7dnivinfo  
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