Готовность войск на территории США и за рубежом на фоне напряженности вокруг Украины повысил Пентагон

США повышают готовность войск на своей территории, а также за рубежом. Это связано с напряженностью вокруг Украины.

Об этом на брифинге 24 января сообщил официальный представитель американского Министерства обороны Джон Кирби. Брифинг транслировался в Фейсбуке ведомства.

По словам Кирби, глава Пентагона Ллойд Остин также привел некоторые воинские части в США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу для усиления НАТО.

"Их численность достигает 8,5 тысяч. Основная часть этих сил - наземные", - сказал Кирби журналистам.

Представитель ведомства добавил, что решение об отправке военных в Европу пока не принимали, но в случае эскалации ситуации американских солдат перебросят через океан за пять дней.