Срок когда дадут ответ России по поводу гарантий безопасности назвали в госдепе США

Вашингтон намерен дать письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности на текущей неделе.

Но при этом в США не готовы идти на какие-либо уступки Москве в вопросах безопасности.

Об этом на брифинге 24 января заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

У Прайса спросили, готов ли Вашингтон провести новую встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы представим письменный ответ (на предложения РФ по гарантиям безопасности - Ред.). После этого мы открыты к дополнительному очному взаимодействию, если таковое с нашей точки зрения окажется полезным и конструктивным в рамках наших дипломатических усилий", - ответил Прайс. И добавил, что письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности будет дан на текущей неделе.

Затем он заявил, что администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности, считая, что прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов.

"Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками - они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности", - сказал Прайс.

Представитель дипведомства добавил, что любым подобным шагам со стороны Вашингтона будут предшествовать консультации с союзниками и партнерами США.

"Это включает в том числе Украину. Мы полностью транспарентны с нашими украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия", - подчеркнул Прайс.