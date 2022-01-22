 

Четыре страны, которые эвакуируют свои посольства из Украины на фоне угрозы вторжения России назвали в МИД

Политика Сегодня, 09:160
Четыре страны, которые эвакуируют свои посольства из Украины на фоне угрозы вторжения России назвали в МИД

Министерство иностранных дел назвало страны, чьи посольства эвакуируют из-за угрозы российского вторжения.

Таких набралось четыре из почти полутора сотен представительств государств и организаций.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

"На территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. По состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия", - говорится в посте.

Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала, учитывая отсутствие достаточных причин для такого шага, добавили в МИД.

"Важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, граничащих с территорией Российской Федерации", - отметили в министерстве и выразили благодарность тем международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам.

"Это – настоящее проявление солидарности с Украиной. В настоящее время очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства", - резюмировали в МИД.

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