В ближайшее время Макрон созвонится с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время собирается провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также он собирается созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Президент Республики, который в ближайшие дни проведет переговоры с президентом Путиным и президентом Зеленским, как и раньше полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также для проявления солидарности и готовности поддержать государства Евросоюза, что беспокоятся о своей безопасности", - говорится в сообщении.