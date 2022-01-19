Своим гражданам задуматься об отъезде из Украины рекомендовала Канада

Министерство иностранных дел Канады рекомендует своим гражданам задуматься об отъезде из Украины в связи с ситуацией на границе с Россией.

Об этом сказано в сообщении на сайте канадского МИД.

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым", - сообщили в министерстве.

Также канадцев предупредили об опасности поездок на неподконтрольные территории Донбасса и в Крым, поскольку возможности по оказанию консульской помощи канадцам в этих районах крайне ограничены.