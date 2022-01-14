Как Данилов и Зе снова отменили "вторжение Путина"

Сегодня у Зеленского провели первое в этом году заседание СНБО.

Санкций не вводили и никаких конкретных решений не принимали. Но главная цель была в другом: убедить украинцев, что "вторжения" России не будет, а ситуация в экономике под контролем.

Последнее нужно для того, чтобы остановить падение гривны. Но в целом по заявлениям чиновников складывается впечатление, что Зеленский в сценарий нападения России, о котором громко кричат американцы, не слишком верит.

И это ставит в очень глупое положение именно Вашингтон, Лондон и другие страны, которые продвигают концепцию "вторжения".

Проанализировали сегодняшние "нарративы" Совета безопасности и обороны.

Дипломаты не бегут, войны не будет

Главное из прозвучавшего - это серия успокоительных заявлений Данилова о том, что войны с Россией не будет.

"Мы не видим никаких оснований для того, чтобы сегодня было утверждение о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически", - заявил секретарь СНБО. По его словам, то, что российские войска передвигаются по территории РФ, "не новость".

Численность этих сил, по его словам, за последнее время не выросла - ближайшая к Украине группировка войск насчитывает примерно 109 тысяч личного состава и порядка 20 тысяч сил обеспечения.

Аналогичные цифры Данилов называл еще осенью, когда на Западе только заговорили о "вторжении".

Слышались от секретаря СНБО и нотки недовольства западными партнерами, которые раздувают военные слухи. Он сказал, что паника "разжигается в СМИ не только страны-агрессора, но и других стран". И заявил, что иностранные дипломаты из Украины не бегут.

На сегодня только три страны заявили о частичной эвакуации - США, Британия и Австралия, напомнил Данилов.

В том же ключе выступали на брифинге после Совбеза и другие чиновники. Каждый из них рапортовал о том, что в подведомственной ему сфере все в порядке. Угля хватает, вакцины есть, соцвыплаты и пенсии будут выплачиваться.

Интерес вызвало только выступление главы Минцифры Федорова о состоявшейся в январе кибератаке. Он продолжил утверждать, что чувствительного ущерба эта атака не нанесла. Но, так как спустя десять дней вопрос выносится на СНБО, ущерб, судя по всему, был достаточно серьезным.

Тем более что есть и другие данные о том, что урон от атаки был колоссальным.