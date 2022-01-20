Журналиста Fox News Байден назвал "тупым сукиным сыном"

Президент США Джо Байден 24 января провел в Белом доме встречу со своим Советом по конкуренции, чтобы обсудить снижение цен для работающих семей. Во время мероприятия он обозвал одного из журналистов "тупым сукиным сыном".

Видеозапись инцидента разлетелась по соцсетям.

Президент, выступавший в прямом эфире, закончил свою речь. Когда представители СМИ выходили из зала, корреспондент Fox News в Белом доме Питер Дуси спросил, является ли "инфляция политической обузой в среднесрочной перспективе".

"Это отличный актив, дополнительная инфляция. Какой тупой сукин сын", - пробормотал в ответ Байден. Судя по всему, он не осознавал, что его микрофон все еще был включен.

После инцидента Байден позвонил Дуси, сообщает Fox News. По словам журналиста, президент сказал ему: "Ничего личного, приятель".