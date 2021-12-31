Вносить кандидатуры глав райадминистраций Кабмин запретил Кличко

Кабинет министров запретил председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко вносить кандидатуры глав районных администраций на назначение президентом Владимиром Зеленским.

Об этом идет речь в постановлении Кабинета Министров №43, принятом 24 января и опубликованном на Правительственном портале.

"Глава областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в городе Киеве и в Севастополе госадминистрации назначается на должность и увольняется с должности президентом по представлению Кабинета министров согласно предложениям премьер-министра", - отмечается в постановлении.

Ранее главы райадминистраций в Киеве назначались и увольнялись в соответствии с предложениями главы КГГА.