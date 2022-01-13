В Кремле ответили Кадырову, который хочет "ввести войска в Украину"

В Кремле отреагировали на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он на месте президента России "ввлел бы войска в Украину и навел порядок".

Если коротко, в Кремле считают, что Кадыров, как гражданин, может говорить что угодно, но не может делать это от имени всей России.

"Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в Конституции за каждым гражданином. Но в целом я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства, и к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская республика, является Владимир Владимирович Путин", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.