Уже сегодня США могут дать ответ России по гарантиям безопасности

Уже сегодня, 26 января, администрация президента США Джо Байдена может отправить письменный ответ на предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей администрации.

Указано, что ответ Москве на гарантии безопасности Вашингтон может отправить уже в среду, 26 января. При этом в ответе вряд ли будет содержаться оценки вероятности вступления Украины в НАТО или предоставлено пространство для переговоров о политике открытых дверей Североатлантического Альянса.

Напомним, в конце декабря прошлого года Москва опубликовала стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли двенадцать пунктов, один из которых - нерасширение НАТО на восток, то есть исключение присоединения к Альянсу Украины.

После этого, в январе прошли переговоры России с США, РФ с НАТО и обсуждения в ОБСЕ. Речь на встречах шла, в том числе, и о гарантиях безопасности.