Посол США привез в МИД РФ ответ Вашингтона по российским требования о гарантиях безопасности

В среду вечером, 26 января, посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан привез в Министерстсво иностранных дел письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает российская газета "Коммерсантъ".

Напомним, в декабре прошедшего года Россия опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Всего в нем двенадцать пунктов, один из которых - исключение дальнейшего расширения альянса на восток и присоединения к нему Украины.

После этого, в январе прошли переговоры России с США, РФ с НАТО и обсуждения в ОБСЕ. Речь на встречах шла, в том числе, и о гарантиях безопасности.