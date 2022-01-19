Блинкен не уверен, что Путин вторгнется в Украину, но призвал американцев уезжать

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 января дал брифинг, посвященный ответу США на предложения России о гарантиях безопасности, который американцы передали в Москву сегодня.

На нем госсекретарь заявил, что Вашингтон не уверен в "российском вторжении".

Брифинг транслировался в официальном Фейсбуке Госдепартамента.

Во время общения с журналистами Блинкен заявил, что посольство США в Украине продолжит работу. А рекомендации американцам покинуть Украину не означают, что США уверены в том, что Россия начнет вторжение.

Затем он сделал противоположное заявление по поводу эвакуации американцев из Украины. Он сказал, что США не смогут обеспечить безопасность своим гражданам в случае "вторжения России" и призвал их покинуть Украину.