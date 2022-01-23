Полномочия российской делегации восстановила ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании в среду, 26 января, подтвердила полномочия российской делегации.

Об этом говорится в опубликованном 26 января тексте резолюции.

"Ассамблея решила ратифицировать права российской делегации", - говорится в тексте принятой резолюции.

В поддержку документа выступили 97 депутатов, против - 41.

"В ответ на ратификацию полномочий российской делегацией ассамблея ожидает конструктивного диалога, который приведет к конкретным результатам. Она предлагает комиссии по мониторингу продолжить диалог с властями РФ и представить отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией не позднее конца 2022 год", - говорится в публикации.