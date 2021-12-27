В Офисе президента отказались отвечать, стала ли на воинский учет Зеленская, имеющая специальность строителя

Журналисты решили выяснить, встала ли на воинский учет жена Владимира Зеленского Елена, как того требует осенний приказ Министерства обороны Украины о взятии на воинский учет женщин. Судя по всему, президент не спешит ставить свою супругу на учет.

Об этом косвенно свидетельствует ответ Офиса президента на запрос агентства "Украинские новости".

Агентство запросило на Банковой данные о том, планирует ли стать на воинский учет Зеленская, которая закончила строительный факультет Криворожского национального университета и в соответствии с установленным Министерством обороны перечнем специальностей и профессий должна стать на такой учет.

Также была запрошена информация о том, создана ли в Офисе президента система мониторинга постановки сотрудниц на воинский учет, так как согласно приказу Минобороны работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают, стали на такой учет.

Офис сделал вид, что первый пункт запроса не заметил.

"Сообщаем, что в Офисе президента Украины отсутствует запрашиваемая вами информация", - говорится в ответе на вторую часть запроса.

Также на Банковой заявили, что Офис президента ведет свою деятельность с соблюдением статьи 19 Конституции, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.