 

Глава Нацгвардии после стрельбы в Днепре подал в отставку

Политика Сегодня, 16:4783
Глава Нацгвардии после стрельбы в Днепре подал в отставку

Глава Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку после того, как военнослужащий в Днепре устроил стрельбу по сослуживцам. 

Об этом он сообщил на брифинге в Днепре.

Балан также отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором произошла трагедия. Это было сделано для того, чтобы они не могли влиять на расследование. Он считает, что ответственность за любые действия несет командир.

"С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии", - сказал он.

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