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Политика Сегодня, 09:5673
Решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину Зеленскому пообещал Байден

Белый дом опубликовал пресс-релиз о разговоре президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского, состоявшемся вечером 27 января.

В нем сказано, что стороны обсудили российское вторжение и другие темы.

В документе сказано, что Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе с их союзниками и партнерами "решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину". Он также подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Глава Белого дома отметил, что в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в целях развития и гуманитарной помощи на сумму более полумиллиарда долларов, а теперь изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины "в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи Россией".

Байден также ясно дал понять, что, несмотря на отъезд американских членов семей сотрудников посольства, диппредставительство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует.

"Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины". Президент Байден заявил о поддержке Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в "нормандском формате", выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений", - сказано в релизе.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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