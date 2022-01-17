На февраль перенесли заседание по мере пресечения Порошенко

В пятницу, 28 января, в Киевском апелляционном суде должны были обжаловать меру пресечения Петру Порошенко по "угольному делу". 19 января экс-президента отпустили под личное обязательство, которое включает предписание сдать загранпаспорт и не покидать пределы Киевской области без уведомления следователя. Паспорт Порошенко, кстати, так и не сдал.

Решение суда о личном обязательстве оспаривает и прокуратура, требуя ареста, и защита, требуя отмены любой меры. Начало заседания было назначено на 11:00. Однако в итоге суд перенесли.

"Страна" следила за ходом заседания.

11:46 Для того чтобы кортеж Порошенко покинул территорию апелляционного суда полицейские полностью перекрыли движение автомобильного транспорта.

11:38 На выходе из суда Порошенко встретили его сторонники.

11:30 Порошенко в суде заявил, что Офис президента дал команду Печерскому суду не передавать материалы дела в апелляционный суд, чтоб иметь возможность "подобрать компромат на судей".

Также он обвинил Зеленского в том, что он игнорирует военную угрозу со стороны России, а самого Порошенко боится больше чем Путина.

11:10 Уже после заявления о переносе заседания Порошенко появился в суде.

11:05 Апелляционное заседание по избранию меры для Порошенко перенесли на 11 февраля на 11:00 из-за того что из Печерского суда не передали материалы дела.

10:50 В суд приехал Порошенко с супругой. Выступил перед своими сторонниками.

"Победили в Жулянах, победим и 28-го. Правда с нами. Вместе до победы!" - произносит дежурные фразы Порошенко.

10:25 Сторонники Петра Порошенко собираются возле Киевского апелляционного суда. Они почти закончили монтировать сцену прямо у входа в суд.

Правоохранители значительно усилили меры безопасности.

У входа в суд полицейские проводят поверхностный осмотр личных вещей, а на заседание по делу Порошенко пропускают только депутатов и журналистов.