Вернуть Украину "в лоно славянства" пообещал Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко, который ранее призвал защитить границу с нашей страной из-за "неадекватного руководства" в Киеве, заявил о том, что "вернет Украину в лоно славянства".

Об этом он сказал в ходе послания белорусскому народу и парламенту в пятницу, 28 января.

"Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков, и это надо сберечь чего бы это нам не стоило. Ведь братство намного выше, чем надуманные обиды и местечковые амбиции. Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то не хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", - сказал Лукашенко.

Также президент Беларуси добавил, что "Украина становится предметом закулисного торга, ее толкают в пламя конфликта, целенаправленно готовят к агрессии".