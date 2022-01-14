 

В МИД ФРГ заявили об ответственности Германии перед всеми странами бывшего СССР, а не только перед Украиной

Политика Сегодня, 13:100
В МИД ФРГ заявили об ответственности Германии перед всеми странами бывшего СССР, а не только перед Украиной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала заявление посла Украины в ФРГ Мельника, который заявил об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Об этом глава МИД сказала в интервью медиагруппе Funke.

На вопрос о том, прав ли Мельник в том, что Германия несет историческую ответственность перед Украиной также, как и перед Израилем, глава МИД ответила, что ФРГ ответственна перед всем странами бывшего СССР.

"Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза, потому что Германия принесла там невероятные страдания людям", - сказала она.

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Теги: news, новости, Украина, Германия, МИД, ФРГ, Бербок, 7dniv, 7dnivinfo  
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