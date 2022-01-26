Ответ США на предложения России по безопасности в Европе впервые прокомментировал Путин

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопрос по гарантиям безопасности, которых требует от США российская сторона.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин заявил, что "российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями".

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в этих ответах не учли такие "принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО".

"Проигнорирован и ключевой вопрос - как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран", - заявили в Кремле.

Обсудили стороны в Украину. Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений Минских договоренностей.

Также президенты условились продолжить российско-французский диалог по всему комплексу вопросов европейской безопасности. Обсудили некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики и обменялись мнениями о предпринимаемых в обеих странах мерах по борьбе с ковидом.