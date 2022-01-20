 

Как поменяли закон о национальном сопротивление

Политика Сегодня, 17:3356
Как поменяли закон о национальном сопротивление

В четверг, 27 января, Верховная Рада приняла изменения к закону о национальном сопротивлении, окончательно засекретив его формы, методы и средства. Любые закупки вооружения для территориальной обороны возвели в ранг государственной тайны.

Что означает этот закон, анализирует "Страна". 

Добровольцев подчинили Зеленскому 

Летом прошлого года парламент принял закон о национальном сопротивлении в Украине, легализовав отряды территориальной обороны. В целом закон очертил меры по привлечению населения Украины к обороне не только в особый период, а и в мирное время. С 1 января нынешнего года закон вступил в силу, и отряды территориальной обороны начали создавать во всех регионах Украины.

Но многие вопросы по созданию и работе отрядов теробороны до сих пор были не согласованы. В связи с этим в парламент и внесли дополнительный законопроект об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления, который и был принят 27 января 2022 года. 

В закон зашили ряд принципиальных новаций.

Во-первых, отказались от идеи, чтобы командиров добровольческих отрядов территориальных громад согласовывали с органами местного самоуправления.

Изначально командиры должны были согласовываться с местными властями тех территорий, где создаются эти отряды. Но по новым правилам обязанность их назначать возложили на главнокомандующего вооруженными силами по представлению командующего Сил территориальной обороны.

Таким командующим 1 января президент Владимир Зеленский назначил 50-летнего генерала Вооруженных сил Юрия Галушкина. Таким образом создается четкая иерархическая вертикаль - все добровольческие отряды будут так или иначе в подчинении Верховного главнокомандующего. 

Собственно это положение вполне укладывается в планы власти переподчинить себе добробаты. Если в 2014 году они в большинстве случаев создавались под эгидой МВД и его главы, то сейчас все силы территориальной обороны будут подчиняться президенту. 

Автор закона, депутат "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в Раде прямо признал, что от назначения командиров подвинули местных чиновников, потому что не все из них занимают "проукраинскую позицию".

"К пребольшому сожалению, далеко не все органы местного самоуправления и не все руководители органов местного самоуправления в Украине занимают откровенно проукраинскую позицию", - сказал Вениславский.

Хотя, на самом деле, судя по всему, такая поправка связана с попытками Кличко и других мэров возглавить формирование подразделений теробороны, что очень не понравилось Банковой.

Во-вторых, к задачам движения сопротивления, помимо формирования региональных ячеек движения сопротивления, препятствования действиям войск противника, участия в проведении специальных разведывательных, информационно-психологических операций добавили размытую фразу "и другие, определенные Кабмином".

Это словосочетание неизменно критикуется главным научно-экспертным управлением Рады за его размытость и неоднозначность. Тем не менее, в новом виде закон позволяет, чтобы  на отряды теробороны возложили любые задачи, которые определит правительство. 

"Стингеры" и "Джавелины"

Еще одна новация - членам добробатов теробороны позволят использовать личное охотничье оружие, стрелковое оружие, а также "другие виды вооружения" в порядке, определенном Кабмином. Такая формулировка означает, что в случае необходимости на места раздадут даже противотанковые ракетные комплексы, а также переносные зенитно-ракетные комплексы - то есть "Стингеры" и "Джавелины".

Прямо в законе об этом ничего не сказано, но решение, что подпадет под категорию "другие виды вооружения" будет за Главнокомандующим. Подтвердил это и один из соавторов закона, нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин. 

"Если возникнет необходимость, то кроме винтовок, автоматов и пулеметов, они получат более серьезные виды вооружения – противотанковые ракетные комплексы или ПЗРК", - написал он на своей странице в Facebook. "ПЗРК в кожну хату", - отреагировали на это подписчики депутата.

А вот в связи с разрешением на использование личного оружия возникает другой резонный вопрос, как вообще сделать более ответственным отношение к оружию и предупредить трагедии из-за его неконтролируемого использования, особенно в отношении гражданского населения. 

Юрий Галушкин, командующий Силами территориальной обороны, пояснял журналистам, что никто не будет раздавать добробатам оружие на руки, и обязательно обеспечат хранение оружия и патронов при батальонах, где они будут охраняться, и где будет оборудована противопожарная сигнализация. 

Финансирование добробатов засекретили

Всю информацию, которая касается национального сопротивления, завели под гриф государственной тайны. Формы, методы и действия во исполнение заданий движения сопротивления будут считаться тайной информацией, которая не подлежит обнародованию, не должна содержаться в ответе на запросы. Важно и то, что все закупки, которые касаются национального сопротивления, также будут засекречены. 

Вмешательство кого-либо в действия по организации, планировании, подготовке мер по ведению движения сопротивления не допускается, а все приказы командующего Сил территориальной обороны для ячеек движения сопротивления будут обязательными к исполнению. 

Еще одно важное изменение касается материального обеспечения Сил территориальной обороны - из госказны на Минобороны будет выделяться определенный (засекреченный) бюджет на содержание этих отрядов и материальной базы для них. Кроме того, военные части смогут передавать имущество лицам, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к выполнению задач движения сопротивления. Тут стоит также обратить внимание на слова о лицах, которые будут привлекаться к задачам Сил территориальной обороны "на конфиденциальных условиях". Похоже, что и в тероборону по примеру СБУ планируют вербовать людей для выполнения особых поручений, при чем их будут снабжать имуществом, принадлежащим военным частям.  

Также закон позволит платить резервистам, которых будут призывать на новый вид службы - призыв в особый период без объявления мобилизации. Таким призваным резервистам кроме ежемесячного денежного обеспечения будут выплачивать денежное вознаграждение в размере минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года. 

На членов добробатов будут распространяться гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", помимо денежного обеспечения в соответствии со штатным расписанием, это еще бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения. 

Юрий Галушкин, командующий Силами территориальной обороны уже заявил, что до конца февраля все батальоны и бригады движения сопротивления будут укомплектованы резервистами, а следующий этап - это обеспечить наличие оружия и материально-технических средств при каждом батальоне. Мол, чтобы никто не думал, что силы теробороны - это "пехота для бедных". 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, закон, национальное, сопротивление, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Более 110 млн грн на укрепление обороноспособности столицы решил выделить киевсовет
Более 110 млн грн на укрепление обороноспособности столицы решил выделить киевсовет
20-янв-2022, 18:01
Как украинцев будут готовить к
Как украинцев будут готовить к "национальному сопротивлению"
13-янв-2022, 18:47
В 2022-м году Зеленский первым указом назначил командующего теробороны ВСУ
В 2022-м году Зеленский первым указом назначил командующего теробороны ВСУ
1-янв-2022, 11:07
Зачем Кличко создает мини-армию в Киеве и начинает учения
Зачем Кличко создает мини-армию в Киеве и начинает учения
28-дек-2021, 13:43
В Минобороны считают, что Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны
В Минобороны считают, что Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны "на случай агрессии России"
28-дек-2021, 09:49

Последние новости

17:33
Политика
Как поменяли закон о национальном сопротивление
17:31
События
Массово уходят на дистанционку школы в Киеве
17:30
Политика
Ответ США на предложения России по безопасности в Европе впервые прокомментировал Путин
17:28
Политика
Трех глав райадминистраций Киева уволил Зеленский
15:00
События
Почему спутник "Сич", на котором пиарился Зеленский, не вышел на связь
13:13
Экономика
О продолжении транспортировки газа из Венгрии договорилась Украина
13:10
Политика
В МИД ФРГ заявили об ответственности Германии перед всеми странами бывшего СССР, а не только перед Украиной
13:00
События
На вопрос о встрече с Зеленским Лавров вспомнил его игру на рояле
12:57
События
Полиция перекрыла движение чтобы кортеж Порошенко уехал из здания суда
12:50
Политика
Вернуть Украину "в лоно славянства" пообещал Лукашенко
12:47
Политика
На февраль перенесли заседание по мере пресечения Порошенко
10:01
События
В Белом доме продолжают настаивать на эвакуации граждан США из Украины
09:59
События
Как украинцы смогут купить антибиотики в аптеках с апреля объяснили в МОЗ
09:57
События
Маск обиделся на Байдена за высказывания президента США об электромобилях
09:56
Политика
Решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину Зеленскому пообещал Байден
09:54
События
Количество американских военных инструкторов из Флориды в Украине назвали в Пентагоне
09:42
Политика
Отставку командующего Нацгвардией Балана после расстрела в Днепре принял Зеленский и назначил нового
09:38
Политика
Зрады в отказе Германии поставлять в Украину оружие у Байдена не увидели
09:34
Политика
Как Эрдогану помогают похищать в Украине его врагов в обмен на Байрактары
09:33
События
Подробности о нацгвардейце, который расстрелял сослуживцев

Новости ТОП-7

В киевских обменниках курс доллара взлетел до четырехлетнего максимума373
Почему на энергорынке снова ЧП, а украинцев пугают блэкаутом345
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 января 2022338
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 января 2022316
Появилось видео момента расстрела нацгвардейцем сослуживцев в Днепре309
Гетманцев опроверг заявление Стефанчука по поводу штрафов для ФОПов302
Кличко назвал решение Германии отправить в Украину немецкие каски "абсолютной шуткой"301

Досуг

Виноград: полезные свойства и особенности фрукта
Виноград: полезные свойства и особенности фрукта
Виноград — это одна из самых вкусных и полезных ягод. Он обладает не только изысканным вкусом, но и имеет массу полезных свойств. Он богат витаминами, минералами, органическими кислотами, эфирными маслами и другими полезными веществами.
Сегодня, 17:3857
Настоящие причины наркозависимости и правильное лечение
Настоящие причины наркозависимости и правильное лечение
Зависимость от наркотиков возникает по разным причинам. Но ни одна не связана с тем, что человек хочет праздно жить, мучать близких, воровать и медленно себя убивать.
Сегодня, 17:3657
Доставка цветов на День святого Валентина
Доставка цветов на День святого Валентина
Не зря придуман праздник – День святого Валентина, который празднуется 14 февраля. Холодный зимний день может стать теплее и солнечнее с помощью цветов и подарков, которые преподносят девушкам и женщинам их любимые мужчины.
Вчера, 18:17157
Как выбрать хорошие курсы по веб-дизайну
Как выбрать хорошие курсы по веб-дизайну
Сегодня на рынке труда появилось множество новых специальностей, связанных с программированием, дизайном, версткой сайтов и другими подобными направлениями. 
Вчера, 18:16162
Кем пойти работать в Вышгороде?
Кем пойти работать в Вышгороде?
На правом берегу Днепра, менее чем в 20 км от столицы, расположился небольшой живописный городок Вышгород. В последнее время здесь набирает интенсивные обороты строительство новых жилых комплексов. Киевляне, стремясь жить в живописной и экологически чистой местности, скупают недвижимость.
Вчера, 18:13157
С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке
С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обязал все органы, выпускающие печатную и электронную продукцию, которая относится к СМИ, выходить на украинском языке.
Вчера, 15:18164

События

Массово уходят на дистанционку школы в Киеве
Массово уходят на дистанционку школы в Киеве
В Киеве, несмотря на разрешение горадминистрации не уходить на карантин, школы массово отправляют учеников на дистанционное обучение.
Сегодня, 17:3167
Почему спутник "Сич", на котором пиарился Зеленский, не вышел на связь
Почему спутник "Сич", на котором пиарился Зеленский, не вышел на связь
Освоение космоса Украиной может завершиться, даже не начавшись.
Сегодня, 15:00107
На вопрос о встрече с Зеленским Лавров вспомнил его игру на рояле
На вопрос о встрече с Зеленским Лавров вспомнил его игру на рояле
Глава МИД РФ Сергей Лавров позвал президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Россию.
Сегодня, 13:00113
Полиция перекрыла движение чтобы кортеж Порошенко уехал из здания суда
Полиция перекрыла движение чтобы кортеж Порошенко уехал из здания суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко в суде заявил, что Офис президента дал команду Печерскому суду не передавать материалы дела в апелляционный суд, "сорвать заседание, чтобы иметь возможность подобрать компромат на судей".
Сегодня, 12:5794
В Белом доме продолжают настаивать на эвакуации граждан США из Украины
В Белом доме продолжают настаивать на эвакуации граждан США из Украины
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему считают нужным призывать американцев покинуть территорию Украины.
Сегодня, 10:01106
Как украинцы смогут купить антибиотики в аптеках с апреля объяснили в МОЗ
Как украинцы смогут купить антибиотики в аптеках с апреля объяснили в МОЗ
В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины напомнили, что с апреля 2022 года украинцы смогут купить антибиотики в аптеках только по электронному рецепту, выданному врачом.
Сегодня, 09:59117
7 Днів