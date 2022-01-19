Из-за взятки в почти 600 тысяч гривен НАБУ задержало "слугу народа" Сергея Кузьминых

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в 558 тысяч грн народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых.

Об этом сообщают источники "Страны". Информацию уже подтвердили в НАБУ.

"Только что НАБУ, САП и ОГП (Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генпрокурора - Ред.) разоблачили действующего народного депутата Украины на горячем, при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Детали последуют", - сказано в Фейсбуке Бюро.