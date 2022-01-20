 

Ввести против России превентивные санкции Зеленский снова призвал Запад

Политика Сегодня, 09:2925
Ввести против России превентивные санкции Зеленский снова призвал Запад

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о необходимости ввести против России превентивные санкции для того, чтобы избежать эскалации.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с иностранными журналистами в пятницу, 28 января.

"Когда ты один на один с очень непростым государством, то что такое санкции после? Как они касаются Украины? Зачем нам санкции потом, если полномасштабная война?", - сказал Зеленский.

Слова президента прокомментировал Тelegram-канал "Политика Страны":

"Очередной противоречивый сигнал - то есть президент Украины верит в эскалацию. Хотя сам же говорит, что никакой эскалации не будет".

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Запад, санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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