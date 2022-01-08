Причину, по которой не помилует Михаила Саакашвили назвала президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила, что не помилует заключенного бывшего главу государства Михаила Саакашвили - по ее мнению, это повысит поляризацию в обществе.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на слова президента Грузии в пятницу, 28 января.

"Обычно я выполняю свое слово и, думаю, нет никого, кто мог бы сказать об обратном... я глубоко уверена, что такой шаг как помилование будет причиной поляризации, а не деполяризации. Если кто-то переубедит меня в этом... но сомневаюсь. Само возвращение Саакашвили было шагом поляризации, и я не сделаю ничего, что приведет к поляризации", - сказала Саломе Зурабишвили.