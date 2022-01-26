 

Взять автомат в руки и пойти воевать против России пообещал Виталий Кличко

Политика Сегодня, 21:0061
Взять автомат в руки и пойти воевать против России пообещал Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил о намерении "пойти с автоматом" против России.

Об этом стало известно из записи социально-политического ток-шоу, которая опубликована на YouTube-канале "Shuster online".

"Если начнется военная агрессия, я как бывший солдат возьму автомат в руки и пойду воевать за Украину", — ответил мэр Киева на вопрос депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Натальи Королевской.

Напомним, Виталий Кличко проходил срочную службу с 1989-го по 1991-й год в Умани, в части ВВС СССР. 

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