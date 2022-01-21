США в нагнетании паники вокруг Украины обвинил Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российского вторжения.

Он сказал, что не знает "реальной причины, по которой США так делают", но заявил, что это вредит экономике Украины.

"Сегодня мэр Мариуполя, который тут, рядом, говорит - "нет никакой угрозы", а потом кто-то едет и заявляет, что в Мариуполе завтра что-то будет. Неправильно так делать. Кулеба, как министр иностранных дел неоднократно поднимал этот вопрос, потому, что так не по-дружески - посылать сигналы общество. Я про США и другие страны, которые пытаются сеять панику", - заявил Арахамия.

Также он сказал, что "большинство людей, увидев, что 4-5 точных дат уже прошли, поняли, что это запугивание людей и попытка сеять панику".