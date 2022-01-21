 

США в нагнетании паники вокруг Украины обвинил Арахамия

Политика Сегодня, 22:1242
США в нагнетании паники вокруг Украины обвинил Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российского вторжения.

Он сказал, что не знает "реальной причины, по которой США так делают", но заявил, что это вредит экономике Украины.

"Сегодня мэр Мариуполя, который тут, рядом, говорит - "нет никакой угрозы", а потом кто-то едет и заявляет, что в Мариуполе завтра что-то будет. Неправильно так делать. Кулеба, как министр иностранных дел неоднократно поднимал этот вопрос, потому, что так не по-дружески - посылать сигналы общество. Я про США и другие страны, которые пытаются сеять панику", - заявил Арахамия.

Также он сказал, что "большинство людей, увидев, что 4-5 точных дат уже прошли, поняли, что это запугивание людей и попытка сеять панику".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Арахамия, США, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Что стало понятно после пресс-конференции Зеленского западным СМИ
Что стало понятно после пресс-конференции Зеленского западным СМИ
Вчера, 21:48
"ЛДНР" и Россию в организации массовых лжеминирований по Украине обвинил Монастырский
21-янв-2022, 20:56
Предложение России о не расширении НАТО на восток считают неприемлемым в Евросоюзе
Предложение России о не расширении НАТО на восток считают неприемлемым в Евросоюзе
29-дек-2021, 09:39
О доминировании России в Азовском море заявил Кулеба
О доминировании России в Азовском море заявил Кулеба
26-дек-2021, 09:50
Арахамия заявил что закон Зеленского о двойном гражданстве не позволит голосовать в двух странах
Арахамия заявил что закон Зеленского о двойном гражданстве не позволит голосовать в двух странах
3-дек-2021, 15:15

Последние новости

23:01
События
о Львовской области поезд сбил насмерть двух человек
23:00
События
Секретный документ о взрывах во Врбетицах случайно уничтожили в Чехии
22:12
Политика
США в нагнетании паники вокруг Украины обвинил Арахамия
21:44
События
Как Россия будет платить пособия жителям Донбасса и что это значит для Украины
21:11
События
Как Верка Сердючка попала в скандал с песней о Бандере
21:00
Политика
Взять автомат в руки и пойти воевать против России пообещал Виталий Кличко
19:02
События
В "ДНР" заявили, что в результате снайперского огня со стороны Украины ранен гражданин России
18:52
События
Миллион беженцев из Украины в случае вторжения России ожидают в Польше
18:46
События
Пентагон призовет ускорить разработку гиперзвукового оружия
15:37
События
Главы МИД Германии и Франции посетят Украину с рабочим визитом на следующей неделе
15:36
Политика
Зеленский вместе с Ермаком, Резниковым и Залужным почтили память погибших под Крутами
15:30
События
Встречи Зеленского и Путина в Пекине не исключают в Кремле
14:00
События
"Нашего сына убили, а Рябчук сработал на опережение - чтобы не грохнули его"
10:25
Политика
У Байдена считают, что Зеленский преуменьшает российскую угрозу
10:24
Политика
Причину, по которой не помилует Михаила Саакашвили назвала президент Грузии
10:21
События
Лукашенко призвал белорусов брать участки, пока их не разобрали другие
10:19
События
Алкоголь на миллион гривен нашли пограничники с полицией в Константиновке
09:52
События
Банковскую карту со встроенным датчиком отпечатков пальцев показали в Samsung
09:39
События
На неделю отложили перевод Львовской области в красную зону карантина
09:29
Политика
Ввести против России превентивные санкции Зеленский снова призвал Запад

Новости ТОП-7

Что стало понятно после пресс-конференции Зеленского западным СМИ645
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 января 2022517
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 января 2022453
Появилось видео момента расстрела нацгвардейцем сослуживцев в Днепре404
Что известно о бойне в Днепре и кем оказался стрелок360
В Офисе президента отказались отвечать, стала ли на воинский учет Зеленская, имеющая специальность строителя305
В МВД рассказали о солдате, расстрелявшем сослуживцев в Днепре291

Досуг

Виноград: полезные свойства и особенности фрукта
Виноград: полезные свойства и особенности фрукта
Виноград — это одна из самых вкусных и полезных ягод. Он обладает не только изысканным вкусом, но и имеет массу полезных свойств. Он богат витаминами, минералами, органическими кислотами, эфирными маслами и другими полезными веществами.
Вчера, 17:38159
Настоящие причины наркозависимости и правильное лечение
Настоящие причины наркозависимости и правильное лечение
Зависимость от наркотиков возникает по разным причинам. Но ни одна не связана с тем, что человек хочет праздно жить, мучать близких, воровать и медленно себя убивать.
Вчера, 17:36164
Доставка цветов на День святого Валентина
Доставка цветов на День святого Валентина
Не зря придуман праздник – День святого Валентина, который празднуется 14 февраля. Холодный зимний день может стать теплее и солнечнее с помощью цветов и подарков, которые преподносят девушкам и женщинам их любимые мужчины.
27-янв-2022, 18:17204
Как выбрать хорошие курсы по веб-дизайну
Как выбрать хорошие курсы по веб-дизайну
Сегодня на рынке труда появилось множество новых специальностей, связанных с программированием, дизайном, версткой сайтов и другими подобными направлениями. 
27-янв-2022, 18:16208
Кем пойти работать в Вышгороде?
Кем пойти работать в Вышгороде?
На правом берегу Днепра, менее чем в 20 км от столицы, расположился небольшой живописный городок Вышгород. В последнее время здесь набирает интенсивные обороты строительство новых жилых комплексов. Киевляне, стремясь жить в живописной и экологически чистой местности, скупают недвижимость.
27-янв-2022, 18:13221
С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке
С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обязал все органы, выпускающие печатную и электронную продукцию, которая относится к СМИ, выходить на украинском языке.
27-янв-2022, 15:18206

События

о Львовской области поезд сбил насмерть двух человек
о Львовской области поезд сбил насмерть двух человек
Во Львовской области пассажирский поезд сообщением "Ужгород—Лисичанск" сбил двух пешеходов - мужчину и женщину. 
Сегодня, 23:016
Секретный документ о взрывах во Врбетицах случайно уничтожили в Чехии
Секретный документ о взрывах во Врбетицах случайно уничтожили в Чехии
Чешской полиции стало известно об уничтожении доклада о взрыве на складе боеприпасов во Врбетицах, который был передан президенту страны Милошу Земану.
Сегодня, 23:0014
Как Россия будет платить пособия жителям Донбасса и что это значит для Украины
Как Россия будет платить пособия жителям Донбасса и что это значит для Украины
Россия начала новый этап интеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Их жителям, которые получили паспорта РФ, станут доступны все социальные выплаты и пособия.
Сегодня, 21:4456
Как Верка Сердючка попала в скандал с песней о Бандере
Как Верка Сердючка попала в скандал с песней о Бандере
В Сети обсуждают скандал с Веркой Сердючкой  и песней о Бандере.
Сегодня, 21:1166
В "ДНР" заявили, что в результате снайперского огня со стороны Украины ранен гражданин России
В "ДНР" заявили, что в результате снайперского огня со стороны Украины ранен гражданин России
В "СЦКК ДНР" утверждают, что в результате снайперского огня с украинской стороны ранен мирный житель пгт. Александровки. По данным местных СМИ, им оказался гражданин Российской Федерации.
Сегодня, 19:0270
Миллион беженцев из Украины в случае вторжения России ожидают в Польше
Миллион беженцев из Украины в случае вторжения России ожидают в Польше
Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что если дойдет до войны, то на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины.
Сегодня, 18:5287
7 Днів