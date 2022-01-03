Трамп раскритиковал Байдена за разговор с Зе

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, назвав неудачным его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, если даже хоть половина распространившихся слухов являются правдой.

Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Техасе.

"Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?" – сказал Трамп.

Примечательно, что экс-президент и сам оказался в центре подобного скандала во время своей каденции. Тогда после звонка Зеленскому его обвинили в том, что он добивался от Украины расследования коррупционных подозрений протий Джо Байдена и его сына Хантера, состоящего в руководстве компании "Буризма".

Тогда скандал стал основанием для импичмента, который Трампу объявила палата представителей, а торпедировал сенат. В конечном итоге Трампа оправдали.