Извиняться перед Украиной отказался президент Хорватии

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не намерен извиняться за свое мнение касательно Украины как самой коррумпированной страны и слова, что Киеву не место в НАТО.

Об этом сообщает RTL.

"У Украины есть проблема и она должна начать ее решать с сепаратистами, которых Россия тоже не признала. Итак, продолжайте переговоры и не игнорируйте переговорщиков, которые не хорошие ребята, но с ними нужно говорить, а не постоянно идти на путь противостояния с термоядерной и гиперзвуковой силой, Россией, это не Сербия. Кто поощряет их к этому, тот опасный шарлатан, а таких много в Европе", - сказал он.

В то же время Миланович добавил, что не преувеличивал, когда высказывался об Украине. Поэтому и извиняться политик не намерен.