 

Как брат известного "киборга" и депутат от "слуг" попался на взятке в полмиллиона

Политика Сегодня, 11:1380
Как брат известного "киборга" и депутат от "слуг" попался на взятке в полмиллиона

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых - брат известного "киборга" - был в пятницу задержан НАБУ при получении взятки.

Ему вменяют требование отката при поставках медицинского оборудования в одну из больниц Житомирской области. 

Сам Кузьминых по своему профилю в Раде занимается как раз вопросами медицины. 

"Страна" разбиралась в этой истории. 

За что задержали Кузьминых

Информация об уголовном деле против нардепа от "Слуги народа" пока достаточно скупая. 

Вчера НАБУ сообщило, что Кузьминых пойман при получении взятки в сумме 558 тысяч гривен. "Он получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - заявили в антикоррупционном бюро.

То есть, речь идет о лоббировании госзакупок у "своих" компаний. 

К своему короткому сообщению, размещенному в соцсетях, ведомство добавило несколько фотографий. Например, денег, которые изъяли при передаче.

Как брат известного "киборга" и депутат от "слуг" попался на взятке в полмиллиона
Как брат известного "киборга" и депутат от "слуг" попался на взятке в полмиллиона

Экс-нардеп Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники, добавил, что депутат требовал 30%-го отката за  поставки медицинского оборудования (видимо, с компаний-поставщиков). 

Отметим, что на сайте НАБУ, а также ресурсах САП и Генпрокуратуры, которые принимали участие в операции, никакой информации об этом деле нет - даже сообщения о взятии нардепа "на горячем". 

Также неизвестно, задержан ли Сергей Кузьминых и вручено ли ему подозрение. 

Этого не заявили официально. Но в "Слуге народа" позже заявили, что депутат задержан. Глава фракции Давид Арахамия сказал, что история с Кузьминых стала для партии шоком, поскольку этот нардеп - известный патриот и волонтер. 

Но, если он виноват, то должен понести наказание, заявил Арахамия. "Нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных", - добавил он.

Кто такой Сергей Кузьминых?

Это 39-летний нардеп-мажоритарщик из Житомира. Он брат "киборга" Олега Кузьминых, командира 90-го батальона 81-й бригады, который после обороны Донецкого аэропорта попал в плен к "ДНР". 

Сергей - тоже офицер, он закончил Житомирский военный институт им. Королева. После этого - предприниматель: на момент избрания был зарегистрирован как ФОП.

В Раде Кузьминых входит в комитет по здравоохранению - и возглавляет в нем подкомитет по вопросам фармации.

При этом одновременно нардеп управляет целой сетью реабилитационных центров по Украине, которые зарегистрированы как общественные или благотворительные организации.

Правда, несмотря на то, что формально это некоммерческие структуры, сам Кузьминых признавался в 2019 году, что деньги на их содержание дают "платные пациенты".

"Помимо участников АТО, которые проходят реабилитационные процедуры бесплатно, есть у нас платные пациенты, которые позволяют оплачивать аренду площадей и платить зарплаты сотрудникам", - рассказывал будущий нардеп в СМИ, когда пиарился перед выборами в Раду.

То есть реабилитационные центры, будучи оформленными как общественные организации, занимаются получением прибыли. Всего их работает семь по Украине.

Как брат известного "киборга" и депутат от "слуг" попался на взятке в полмиллиона
Как брат известного "киборга" и депутат от "слуг" попался на взятке в полмиллиона

То есть, он имеет прямое отношение к медицине - как по работе в парламенте, так и вне ее. Напомним, именно по данному профилю Кузьминых задержали на взятке. 

В остальном о нем нет каких-то сенсационных данных. Вызывает удивление лишь, что у него в декларации нет автомобилей - ни у депутата, ни у его супруги, которая занимается бизнесом в сфере рекламы.

Также известно, что в прошлом году Кузьминых за счет государства снимал квартиру в Киеве. 

Политическая деятельность Кузьминых

У НАБУ, откровенно говоря, были мотивы искать компромат на этого депутата. В феврале 2020 года он стал соавтором постановления о снятии с должности директора Бюро Артема Сытника. 

При этом до недавнего времени у него, видимо, были ровные отношения с Офисом президента. Осенью 2021 года Кузьминых проголосовал за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. 

Но уже в декабре что-то пошло не так: брат "киборга" стал одним из двух "слуг народа", кто поддержал предложение Гео Лероса о предоставлении Зеленскому подгузников - на случай "госпереворота", которым президент тогда пугал общество. 

То есть это была явно недружественная акция против президента. 

Непонятно, что сподвигло Кузьминых на это голосование. Не исключено, что он просто случайно нажал кнопку.

По крайней мере, опрошенные "Страной" "слуги народа" заявили, что он был на очень хорошем счету - верный президенту, из "патриотических" кругов, разместил флаг на аватарке.

Как брат известного "киборга" и депутат от "слуг" попался на взятке в полмиллиона

Перспективы дела

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда нардепа от "слуги народа" ловят на взятке. Например, в 2020 году стал подозреваемым нардеп Юрченко. И тогда его даже исключили из фракции. Правда, с тех пор дело расследуется ни шатко, ни валко. А сам Юрченко исправно голосуют за все инициативы "слуг" в Раде.

Поэтому пока непонятно каким образом будут развиваться события вокруг Кузьминых. 

Однако если вдруг Кузьминых решат "покрутить" по другим делам, например по получению "слугами" зарплат в конвертах, то расклады могут стать куда интереснее.

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Теги: news, новости, Украина, Кузьминых, слуга, взятка, 7dniv, 7dnivinfo  
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