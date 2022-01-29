"Они там все употребляют наркотики?" Депутат Европарламента не поняла слов Арахамии о раздувании паники

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель резко отреагировала на высказывания главы фракции "Слуга народа" Давида Арахимии о том, что Запад и США "сеют панику" по поводу рисков вторжения российской армии в Украину.

Об этом Виола фон Крамон-Таубадель написала в своем Twitter.

В соцсети политик поинтересовалась, все ли представители украинской власти употребляют наркотики. Иначе объяснить себе слова Давида Арахимии депутат Европарламента не смогла.

"Они все там употребляют наркотики в Украине или что там происходит?" - написала она.

"Депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая у немецких "зеленых" отвечает за внешнюю политику, резко отреагировала на слова Арахамии, который прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российского вторжения.

"Они все там употребляют наркотики в Украине или что там происходит?", - написала Крамон в Твиттер.