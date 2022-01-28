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Политика Сегодня, 11:5777
На допрос в ГБР прибыл Порошенко

Сегодня, 31 января, экс-президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене, приехал на допрос в Госбюро расследований.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Порошенко, выступая перед журналистами, заявил, что Зеленский специально его кошмарит уголовным делом, чтоб не дать ему (Порошенко) помочь армии и организовать международную коалицию в поддержку Украины.

"Сегодня я должен был на согласительном совете фракций выступить с инициативой повысить зарплаты военным до 25 тысяч, а на фронте до 50 тысяч. Но меня вызвали на допрос", - пожаловался Петр Порошенко.

В здании ГБР Порошенко встретил следователь, которого он обвинил в политическом преследовании оппозиции. Также подозреваемый заявил, что будет ходатайствовать об отводе этого следователя в суде. 

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, ГБР, 7dniv, 7dnivinfo  
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