На допрос в ГБР прибыл Порошенко

Сегодня, 31 января, экс-президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене, приехал на допрос в Госбюро расследований.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Порошенко, выступая перед журналистами, заявил, что Зеленский специально его кошмарит уголовным делом, чтоб не дать ему (Порошенко) помочь армии и организовать международную коалицию в поддержку Украины.

"Сегодня я должен был на согласительном совете фракций выступить с инициативой повысить зарплаты военным до 25 тысяч, а на фронте до 50 тысяч. Но меня вызвали на допрос", - пожаловался Петр Порошенко.

В здании ГБР Порошенко встретил следователь, которого он обвинил в политическом преследовании оппозиции. Также подозреваемый заявил, что будет ходатайствовать об отводе этого следователя в суде.