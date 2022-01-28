Увеличения поставок российского газа, который потом пойдет Украине будет добиваться Орбан в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время встречи с президентов РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на 1 февраля, будет добиваться увеличения поставок российского газа.

Венгерский политик добавил, что нацелен на сбалансированные экономические отношения с Москвой.

Об этом Виктор Орбан заявил во время эфира на радиостанции "Radio Kossuth". Текст его выступления официально распространил в понедельник офис международных связей венгерского правительства.

"Я поеду к президенту (России Владимиру Путину, - Ред.), как это уже было каждый год - за исключением, пожалуй, годов пандемии - в рамках наших встреч на высшем уровне, венгерско-российских саммитов, на которых мы всегда рассматриваем двусторонние отношения, и на которых у меня всегда есть четкие цели, и у Венгрии всегда есть четкие цели. Самое главное сейчас - это сбалансированные экономические отношения", - сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии воспользуется визитом в Москву, чтобы добиться увеличения объемов природного газа, закупаемого его страной в России.