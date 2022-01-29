Зеленский не полетит на открытие Олимпиады в Пекин

В Офисе президент Украины в ответ на то, что Кремль не исключил встречу Путина и Зеленского на Олимпиаде в Пекине, заявили что приветствуют начало осознания Москвой необходимости подобной встречи.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов (Украины и России – Ред.)", - сказал Никифоров.

При этом он рассказал, что на данный момент в расписании президента Владимира Зеленского не запланирован визит в Китай на зимний Олимпийские игры.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", - рассказал Никифоров РБК-Украина.