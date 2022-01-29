Подозрение "слуге народа" Сергею Кузьминых подписала Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.

В свою очередь адвокат депутата Игорь Черезова опроверг факт его задержания при получении вззятки.

Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова заявила на своей странице в Facebook о том, что уже подписала подозрение депутату от Слуги народа Сергею Кузьминых.

"Если для некоторых правоохранителей сообщать об открытом преступлении - элемент соревновательного спорта, то для меня это не так. С болью вынуждена констатировать эти факты и надеюсь, что их станет меньше. Особенно, когда речь идет о человеке, чей брат совершал подвиг во имя нашего государства и его граждан. Но уголовная юстиция устроена так, что предыдущие заслуги не конвертируются в иммунитет от прокуроров. Мне искренне жаль, что этот человек ушел в отставку. Я подписала подозрение. Далее своё слово должен сказать суд", - написала Ирина.